Mercato - OM : C'est confirmé, Longoria prépare un transfert surprise

Arrivé cet été pour remplacer Arkadiusz Milik, Luis Suarez avait réussi des débuts prometteurs sous le maillot de l'OM. Mais depuis quelques semaines, l'international colombien est la victime du retour en forme de Bamba Dieng. Dans une impasse sous les ordres d'Igor Tudor, le buteur pourrait bien être sacrifié lors du prochain mercato hivernal.

Piste de longue date de l'OM, Luis Suarez a enfin répondu favorablement aux appels de Pablo Longoria. Agé de 27 ans, le buteur passé par Grenade ou encore Watford ces dernières années espérait se relancer à Marseille. Ses débuts ont été prometteurs. Luis Suarez avait inscrit un doublé lors de sa première apparition en championnat, face au Stade de Reims le 7 août dernier. Mais depuis plusieurs semaines, l'attaquant est mis de côté par Igor Tudor.

Luis Suarez en manque de temps de jeu

En Ligue 1, Luis Suarez n'est plus apparu sous le maillot de l'OM depuis le 8 octobre dernier, en raison du système mis en place par Igor Tudor, mais aussi en raison de la concurrence. Celle d'Alexis Sanchez, mais aussi de Bamba Dieng. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, l'international sénégalais revient en forme et barre un peu plus l'horizon de Luis Suarez, qui pourrait déjà quitter l'OM lors du prochain mercato hivernal. Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a fait le point sur les joueurs en manque de temps de jeu, notamment sur la situation du Colombien.

« Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez. »

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu'on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » a confié le président de l'OM.

La tendance se confirme pour Luis Suarez