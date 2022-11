Mercato - PSG : Campos va boucler un transfert à 20M€

Pierrick Levallet

Prêté avec option d'achat au RB Leipzig cet été, Abdou Diallo semble avoir déjà convaincu son monde en Allemagne. Le club allemand aurait l'intention de s'offrir définitivement les services de l'international sénégalais. De ce fait, l'option d'achat pour Abdou Diallo pourrait être levée très prochainement. Luis Campos est sur le point d'enregistrer une vente plutôt importante à l'approche du mercato hivernal.

Cet été, le PSG a considérablement dégraissé son effectif. Luis Campos et Antero Henrique ont poussé de nombreux indésirables vers la sortie, dont Abdou Diallo. Ce dernier a été prêté avec option d’achat au RB Leipzig. En août dernier, L’Equipe indiquait que le montant de cette option était supérieur à 20M€. Et avant même la fin de saison, Luis Campos devrait enregistrer la vente définitive d’Abdou Diallo.

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ prend forme, Campos reçoit une grande nouvelle https://t.co/whYVMHD7wc pic.twitter.com/b9J5UUfxHU — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

Le RB Leipzig va lever l’option d’achat de Diallo

À en croire les informations du Leipziger Volkszeitung , le RB Leipzig aurait l’intention de lever l’option d’achat présente dans le prêt d’Abdou Diallo. La formation allemande devrait même l’exercer dans peu de temps afin de s’offrir définitivement les services du défenseur de 26 ans. L’international sénégalais aurait convaincu ses dirigeants grâce à ses performances sous les ordres de Domenico Tedesco et de Marco Rose.

«J’ai pensé que c’était le bon choix»