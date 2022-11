Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision radicale avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant plusieurs mois, le Real Madrid a tenté de s'attacher les services de Kylian Mbappé, sans succès. En mai dernier, le joueur décidait de prolonger son contrat avec le PSG. Irrités par le comportement de l'international français, les dirigeants espagnols auraient pris la décision de mettre de côté ce dossier et de se lancer sur d'autres pistes.

Le feuilleton a débuté durant l'été 2021 et a pris fin en mai dernier. Durant cet intervalle, le Real Madrid a essayé de s'offrir Kylian Mbappé, alors en fin de contrat avec le PSG. Mais contre toute attente, le joueur a pris la décision d'ignorer les propositions du club espagnol et de prolonger son contrat avec le PSG.

Le différend financier entre Mbappé et le PSG révélé le 21 octobre par @le10sport est confirmé par @lequipe aujourd’hui ✅💪🏼https://t.co/DzDkyq8ijL — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 15, 2022

Le père de Mbappé raconte son mercato

Ce mardi, le père de Kylian Mbappé est revenu sur ce choix. « Je ne lui donne jamais mon avis avant qu'il ne me donne le sien. Je ne veux pas l'influencer. Je m'interdis de penser pour lui. Je veux qu'il travaille sur sa réflexion, pas sur la mienne. Pour cet été, au moment de son choix (prolongation ou départ au Real), on a fait pareil. Et nos choix se rejoignaient (rester au PSG) » a confié Wilfrid Mbappé dans un entretien accordé à L'Equipe.

Vexé, Florentino Perez veut tourner la page