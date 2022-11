Mercato - OM : A peine recrutés par Longoria, ils pourraient déjà repartir...

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme à son habitude, Pablo Longoria s'est montré très actif durant le dernier mercato estival, enregistrant l'arrivée de pas moins de douze recrues. Certains se sont vite installés dans le onze titulaire d'Igor Tudor comme Alexis Sanchez ou Jonathan Clauss. D'autres sont en souffrance et pourraient quitter l'OM dès le mois de janvier.

Pablo Longoria a été fidèle à sa réputation. A l'instar de l'été 2021, le président de l'OM est parvenu à recruter de nombreux joueurs, douze très exactement. Certains se sont vite installés dans le onze titulaire d'Igor Tudor et ont déjà donné raison à Longoria. On peut citer les exemples d'Alexis Sanchez, d'Amine Harit ou encore de Jonathan Clauss. D'autres manquent de temps de jeu depuis leur arrivée. C'est le cas du jeune Isaak Touré, qui ne pas partie de la liste A des joueurs inscrits par l'OM auprès de l'UEFA pour la Ligue des champions, ou encore de Luis Suarez.

Mercato - OM : Longoria est prêt à se débarrasser d’une recrue estivale https://t.co/cPwf4eR6cq pic.twitter.com/VJ9zJJtqjT — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins »

Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a évoqué le cas de ces deux recrues. « On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu'on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur » a déclaré le dirigeant de l'OM.

Isaak Touré vers un prêt en janvier ?

La solution pourrait venir d'un prêt. L'OM pourrait garder la main mise sur ces joueurs, tout en leur permettant de retrouver du temps de jeu, mais aussi de la valeur. Selon les informations du Phocéen , Isaak Touré pourrait donc quitter le club marseillais dès cet hiver. Situation similaire pour Luis Suarez, barré par la concurrence après des débuts prometteurs.

Luis Suarez aussi sur le départ ?