OM : Pablo Longoria fixe un énorme objectif à Igor Tudor

Arthur Montagne

Après l'élimination en Ligue des champions, l'OM n'a plus que deux compétitions à jouer à savoir la Coupe de France et la Ligue 1. Et clairement Pablo Longoria est très ambitieux puisqu'il veut gagner la Coupe et terminer sur le podium en Championnat. Igor Tudor est prévenu.

Pour sa première saison sur le banc de l'OM, Igor Tudor a connu des débuts mitigés. Le rythme en Ligue 1 est plutôt bon, mais l'élimination de toutes les compétitions européennes à la dernière seconde du match contre Tottenham fait tache. Par conséquent, l'OM n'a plus que les compétition nationale à jouer, mais Pablo Longoria ne cache pas ses ambitions.

Mercato - OM : Longoria est prêt à se débarrasser d’une recrue estivale https://t.co/cPwf4eR6cq pic.twitter.com/VJ9zJJtqjT — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

«On doit gagner la coupe de France»

« On doit gagner la coupe de France. C'est très difficile, mais on est ambitieux, surtout maintenant qu'on est éliminé des coupes d'Europe. La participation européenne nous fait vivre économiquement, c'est fondamental. Si on se qualifie chaque saison en C1, on peut faire un club encore meilleur. Mais gagner des titres, ça aide à avoir une mentalité de vainqueur chez les joueurs », lance le président de l'OM en conférence de presse.

Et Longoria vise aussi le podium en L1