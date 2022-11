Foot - OM

OM : En plein calvaire, Payet reçoit un énorme message de Tudor

Publié le 14 novembre 2022 à 20h30

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison 2022-2023, Dimitri Payet peine à emmagasiner les titularisations sous la houlette d'Igor Tudor à l'OM. Décisif lors de son entrée en jeu ce dimanche soir face à l'AS Monaco, le vétéran de 35 ans a vu son entraineur lui rendre un vibrant hommage.

Intronisé en lieu et place de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Igor Tudor a fait des choix très forts depuis son arrivée, dont un concernant Dimitri Payet. En effet, le coach croate a décidé de changer le statut du numéro 10 de l'OM.

Équipe de France : Énorme coup dur pour Kimpembe, il sort du silence https://t.co/Mre0GWAGXP pic.twitter.com/gmi8eisTWW — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

«Dimitri Payet a été décisif»

Grand leader de l'OM ces dernières saisons, Dimitri Payet doit aujourd'hui se contenter d'un rôle de remplaçant, ou de joker de luxe, avec Igor Tudor. Malgré tout, le milieu offensif de 35 ans sait se montrer décisif quand son entraineur fait appel à lui. Entré en jeu dans la dernière demi-heure du choc face à l'AS Monaco au stade Louis II, Dimitri Payet a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM (2-3) ce dimanche soir. En effet, le numéro 10 marseillais a délivré deux passes décisives alors que son équipe était menée au score (2-1).

«Dimitri Payet a apporté cette force mentale»