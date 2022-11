Foot - OM

OM : Le discours poignant de Payet sur Amine Harit

Publié le 14 novembre 2022 à 09h10

Arnaud De Kanel

La soirée aura été mouvementée au stade Louis II ce dimanche soir. Après avoir dominé la rencontre, l'OM s'est retrouvé mener au score et a perdu Amine Harit, sorti sur civière. Cet événement dramatique a crée un supplément d'âme chez les Marseillais qui ont fini par l'emporter. A l'issue de la rencontre, Dimitri Payet a eu une belle pensée pour son coéquipier.

L'OM a connu une soirée riche en émotions. Après avoir ouvert le score grâce à un magnifique coup franc d'Alexis Sanchez, les Marseillais se sont fait rejoindre puis mener par l'AS Monaco avant de renverser la rencontre au bout du temps additionnel. Avant cette euphorie, les coéquipiers de Dimitri Payet ont vu Amine Harit sortir sur civière après une grave blessure au genou. L'essentiel était ailleurs pour le capitaine olympien.

OM : L'énorme inquiétude de Tudor après la blessure d'Harit https://t.co/j4jz4fybgR pic.twitter.com/hNbC6RW4RU — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« Ce soir, on ne va pas parler du match »

De passage en zone mixte, Payet n'avait pas la tête à débriefer la rencontre : « Ce soir, on ne va pas parler du match car gagner ou perdre c’est le quotidien. Ce soir il s’est passé quelque chose de grave, on a un copain qui est en train de passer des examens. On espère que ça sera le moins grave possible. »

« On lui dédie cette victoire »