Mercato : C’est du sérieux pour la vente de l’OM, McCourt fait un premier pas

Jeudi dernier, l'OM officialisait un accord avec le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, un proche d'Emmanuel Macron. Depuis cette annonce, les rumeurs se sont intensifiées au sujet d'une possible vente de l'OM. Malgré le démenti du responsable, certains journalistes continuent à penser que Frank McCourt pourrait passer la main dans un avenir proche.

« Le Groupe CMA CGM et l’Olympique de Marseille ont le plaisir d’annoncer que le Groupe CMA CGM sera le prochain partenaire principal de l’Olympique de Marseille ». Cette annonce de l'OM a relancé le feuilleton sur la possible vente du club. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters ont annoncé que cet accord pourrait présager le départ de Frank McCourt.

Saadé dément, mais...

Au micro de France Inter, le PDG du groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé, a tenu à calmer l'enthousiasme ce mardi : « Un rachat de l’OM ? Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens (...) Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit » .

L'arrivée de CMA CGM à l'OM, un premier pas vers la vente ?