Mercato - OM : McCourt, départ… Une réponse tombe sur la vente du club

Publié le 15 novembre 2022 à 11h00

Hugo Chirossel

Alors que l’OM a annoncé il y a quelques jours avoir conclu un partenariat avec le groupe CMA CGM, les rumeurs sur une possible vente du club ont été relancées. Certains y verraient là un premier pas en ce sens. Rodolphe Saadé, PDG du nouveau sponsor du club phocéen, a tenu à réfuter cette possibilité.

Après avoir annoncé mercredi dernier la fin de son partenariat avec Cazzo à partir de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a rapidement trouvé un nouveau sponsor. CMA CGM, numéro trois mondial du fret maritime, sera le nouveau sponsor principal du club à compter de juillet 2023. Le montant de cet accord n’a pas été révélé, mais des proches du club estiment qu’il est « dans les standards du marché », comme le rapportait L’Équipe . Une nouvelle qui a relancé les débats autour d’une possible future vente du club, aujourd’hui en possession de Frank McCourt.

Les rumeurs sur une vente de l’OM relancée

« Et si c’était un premier pas ? Je dis ça je dis rien, mais pas impossible qu’on en dise plus bientôt », a confié Daniel Riolo sur Instagram . Thibaud Vézirian de son côté estime que « l’important c’est que le club va changer d’ère comme annoncé et les supporters vont kiffer (...) CMA, ça fait des semaines que j’en ai parlé (…) Dans tous les cas, ce sera un beau deal pour le peuple olympien . »

.@RodolpheSaade, PDG de CMA-CGM : "La politique pour l'instant je n'en fait pas, et pour l'OM, c'est un partenariat stratégique qu'on met en place, je pense que ça suffit." #le7930inter pic.twitter.com/u0NjT5WOye — France Inter (@franceinter) November 15, 2022

« C’est un partenariat stratégique »