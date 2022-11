Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La révélation poignante de Cristiano Ronaldo sur son été agité

Publié le 15 novembre 2022 à 10h30

Amadou Diawara

Alors qu'il voulait à tout prix quitter Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo a séché les premiers entrainements du club. Toutefois, comme l'explique CR7, il a manqué la reprise des Red Devils parce que sa fille était malade, et non pour mettre la pression sur sa direction. Et, selon ses dires, les hautes sphères de Manchester United ne l'ont pas cru.

Pas du tout satisfait de la dernière saison de Manchester United, Cristiano Ronaldo a essayé de fuir Old Trafford lors du dernier mercato estival. Alors que les Red Devils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions 2022-2023, CR7 était déterminé à changer de club, et ce, pour continuer à briller dans cette compétition. Toutefois, il n'a pas réussi à trouver preneur.

Mercato : Un coup de maître orchestré par Cristiano Ronaldo ? https://t.co/ovviPT1Ygp pic.twitter.com/Ax6ff1nAUp — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

«C'est douloureux, parce qu'ils ne m'ont pas cru sur parole»

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo n'a pas participé à la reprise des entrainements avec Manchester United. En effet, le vétéran de 37 ans a manqué plusieurs séances menées par Erik ten Hag. Une manière de mettre la pression sur sa direction et de forcer son départ. Mais, comme l'a avoué Cristiano Ronaldo à Piers Morgan sur Talk TV , il a séché la reprise avec les Red Devils parce que sa fille était malade. Et sa direction n'a pas cru à cette version.

«Ma fille était malade, je devais être là pour ma famille»