Mercato : Mourinho prêt à relancer Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 novembre 2022 à 01h15

Axel Cornic

Alors que la polémique enfle en Angleterre, Cristiano Ronaldo semble plus que jamais persona non grata à Manchester United. Une interview de la star portugaise a en effet mis le feu aux poudres et un départ en janvier est évoqué, avec des possibles retrouvailles avec José Mourinho qui pourraient se profiler.

Cristiano Ronaldo ne prend pas souvent la parole, mais quand il le fait, ça ne passe généralement pas inaperçu. Ainsi, les extraits d’un entretien donné par la star de Manchester United ont commencé à enflammer les débats, avec des réactions assez fortes de l’autre côté de La Manche.

La rupture est totale à Manchester

Face au journaliste Piers Morgan de Talk TV , Cristiano Ronaldo s’est totalement lâché livrant ses vérités sur les relations avec Erik ten Hag, mais attaquant également Manchester United et les dirigeants. Des mots forts sont utilisés et désormais, certains se demandent si on le reverra un jour sous le maillot des Red Devils.

Cristiano Ronaldo à Roma, une piste possible