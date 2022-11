Mercato : La vente de l'OM relancée par... un proche d'Emmanuel Macron ?

Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, la vente de l'OM ne cesse de faire parler. Et ces derniers jours, ce dossier est clairement relancé par le partenariat signé avec CMA CGM, un groupe dont le président n'est autre que Rodolphe Saadé, milliardaire très proche d'Emmanuel Macron. Ce qui éveille les soupçons de Daniel Riolo concernant la vente de l'OM.

Cela fait quasiment deux ans que la vente de l'OM est évoquée. Néanmoins, les démentis se sont enchaînés du côté du club phocéen, refroidissant clairement ce dossier. Mais ces derniers jours, les rumeurs ont été relancées par le partenariat signé entre l'OM et CMA CGM. Pour Daniel Riolo, il s'agit « d'un premier pas » concernant le processus de vente. Il faut dire que l'entreprise est présidée par Rodolphe Saadé, un milliardaire qui commence à faire parler de lui, et sa proximité avec Emmanuel Macron fait dire à Daniel Riolo que cela pourrait ressembler à un gros indice sur la vente de l'OM.

«Saadé est un milliardaire très proche de Macron»

« Rodolphe Saadé est un milliardaire très proche d'Emmanuel Macron. C’est un milliardaire dont on parlait très peu, alors que l’on connaissait ses affaires. Il est en train, médiatiquement de sortir du bois, ça fait quelques mois qu’on parle de lui. Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc je m’en tiendrai à ça pour l’instant, parce qu’évidemment si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu… C’est parce qu’on m’a dit. Donc on va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j’aurai des nouvelles billes, je les proposerai », assure le journaliste au micro de l' After Foot .

Saadé et Longoria démentent