Mercato - OM : Le prochain transfert de Longoria déjà trouvé ?

Axel Cornic

A quelques semaines du mercato hivernal, Pablo Longoria semble avoir trouvé une nouvelle cible pour renforcer l’Olympique de Marseille. Elle mènerait selon la presse italienne à Rick Karsdorp, latéral droit de 27 ans actuellement sous contrat avec l’AS Roma que José Mourinho voudrait voir partir au plus vite.

Comme l’été, l’hiver s’annonce chaud pour l’OM et Pablo Longoria, qui a déjà plusieurs noms dans sa short-list. Alexis Sanchez pourrait en effet voir du renfort débarquer en attaque, mais on dirait finalement que tous les secteurs semblent être concernés...

Longoria veut tenter sa chance avec Karsdorp

Ce jeudi, Il Corriere dello Sport nous apprend que l’OM serait sur les traces d’un nouveau joueur, en la personne de Rick Karsdorp. Beaucoup utilisé depuis le début de la saison, le Néerlandais n’aurait plus d’avenir à l’AS Roma après un clash avec José Mourinho, qui l’a publiquement invité à se trouver un nouveau club.

La Roma veut un transfert sec, mais...

Ainsi, les Giallorossi pencheraient pour un transfert sec, mais cette option semble assez compliquée pour le moment. Ainsi, dans l’entourage de Karsdorp on pourrait pousser pour un prêt, avec ou sans option d’achat. L’OM n’est toutefois pas le seul club sur les traces du Néerlandais puisque la Juventus, l’AC Milan ou encore Bologne le suivraient de près.

Mourinho pense déjà à Odriozola pour le remplacer