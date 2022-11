Cristiano Ronaldo, Rabiot… Toutes les infos mercato du 18 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Cristiano Ronaldo ouvre la porte au PSG

Dans son fameux entretien accordé à Talk TV , Cristiano Ronaldo a notamment évoqué la possibilité d'un transfert au PSG, lui qui est en pleine rupture avec Manchester United. Et il déclare d'ailleurs sa flamme à Lionel Messi : « Le PSG ? Tout est possible dans le football. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots. Messi est un joueur incroyable. Magique. On a partagé la scène pendant 16 ans. Imaginez... 16 ans ! Donc, j’ai une excellente relation avec lui. J’ai une excellente relation avec lui. Je suis pas l’un de ses amis dans le sens où c’est quelqu’un qui vient chez moi et avec qui je parle au téléphone, mais c’est comme un coéquipier. C’est un gars que je respecte vraiment, la façon dont il parle toujours de moi », indique Ronaldo.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Cristiano Ronaldo évoque aussi sa fin de carrière

Par ailleurs, toujours sur Talk TV, CR7 se livre sans détour sur la fin de sa carrière : « Est-ce que je prendrai ma retraite si je gagne la Coupe du monde ? Oui, je vais prendre ma retraite, à 100% », indique l'attaquant portugais. Et dans le cas contraire, il se voit continuer encore quelques années : « Je veux jouer encore deux ou trois ans, au maximum. Je veux finir à 40 ans, un bon âge. Je ne connais pas l'avenir. Parfois, on planifie une chose pour sa vie et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la vie est dynamique et on ne sait jamais ce qui va se passer », précise Ronaldo.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Rabiot évoque son avenir

Alors que son contrat avec la Juventus Turin arrivera à expiration en juin prochain et qu'il est notamment annoncé dans le viseur du PSG, Adrien Rabiot a évoqué son avenir ce vendredi en conférence de presse. Le milieu de terrain de l'Équipe de France indique que cette Coupe du Monde au Qatar pourrait avoir un impact sur son futur : « Cela m'excite d'être là et probablement titulaire. Je préfère être dans cette position de 2022 plutôt que celle d'il y a quatre ans. C'est une chance de pouvoir être là dans la peau d'un titulaire pour une telle compétition. Je ne sais pas si c'est un tournant mais cela peut m'aider. Contractuellement, je suis dans ma dernière année à la Juve. Cela peut m'aider pour la suite », confie Rabiot.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Longoria a ciblé sa priorité du mercato