Mercato - PSG : La grosse annonce d'Adrien Rabiot sur son avenir

En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus à l'issue de la saison. Un retour au PSG est même évoqué par la presse italienne depuis quelques semaines, et avant le début de la Coupe du monde, le milieu de terrain s'est confié sur son avenir.

Quatre ans après avoir refusé de faire partie de la liste des réservistes pour la Coupe du monde 2018, Adrien Rabiot se présente au Qatar comme l'un des cadres de l'équipe de France. Avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté, l'ancien joueur du PSG sera effectivement titulaire et en cas de belles prestations, cela pourrait même avoir une influence sur son avenir alors que son contrat à la Juventus s'achève en juin prochain. Présent en conférence de presse, Adrien Rabiot a d'ailleurs évoqué son futur.

« Cela m'excite d'être là et probablement titulaire. Je préfère être dans cette position de 2022 plutôt que celle d'il y a quatre ans. C'est une chance de pouvoir être là dans la peau d'un titulaire pour une telle compétition. Je ne sais pas si c'est un tournant mais cela peut m'aider. Contractuellement, je suis dans ma dernière année à la Juve. Cela peut m'aider pour la suite », assure-t-il devant les médias avant d'être relancé sur l'influence que pourrait avoir la Coupe du monde sur son image auprès du grand public.

