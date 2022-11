Mercato : Nouvelle bombe sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Après son interview tonitruante où il n’a éludé aucun sujet et n’a pas hésité à critiquer son club, Cristiano Ronaldo pourrait voir son avenir prendre une drôle de tournure. En effet, Manchester United serait prêt à lui résilier son contrat en menant une action en justice.

Cristiano Ronaldo vit une période compliquée sur le plan personnel. Annoncé sur le départ pendant tout l’été, le Portugais a fini par rester à Manchester United, faute d’offre satisfaisante. Résultat, Ronaldo a pu découvrir Erik ten Hag, le nouvel entraîneur des Red Devils . Mais dès le début de saison, le quintuple Ballon d’Or a compris qu’il serait remplaçant. Même s’il a retrouvé les terrains ces derniers temps, Cristiano Ronaldo a accordé un long entretien à Piers Morgan où il n’a épargné personne.

Ce vendredi, Manchester United a publié un communiqué pour annoncer sa décision sur Cristiano Ronaldo. « Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d'autres commentaires tant que ce processus n'aura pas abouti », a expliqué le club mancunien sur ses réseaux sociaux.

