Mercato : Cristiano Ronaldo se livre sur son calvaire à Manchester United

Thomas Bourseau

N’étant pas un élément indispensable aux yeux d’Erik Ten Hag cette saison à Manchester United, Cristiano Ronaldo a laissé éclater sa frustration à deux reprises en quittant les stades. Avant de potentiellement plier bagage cet hiver, Ronaldo s’est livré comme rarement à Piers Morgan en livrant ses quatre vérités à Erik Ten Hag et Manchester United.

Cristiano Ronaldo soufflera sa 38ème bougie en février et pourrait ne pas célébrer ce nouvel anniversaire en tant que joueur de Manchester United. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, le Portugais pousse pour plier bagage dès le mercato hivernal en janvier prochain. Le PSG et Chelsea sembleraient être les options les plus appréciées par le clan Ronaldo à l’instant T. Avant de partir, Cristiano Ronaldo a profité d’une interview avec Piers Morgan pour dire ce qu’il avait sur le coeur avant de s’envoler pour le Qatar et la Coupe du monde avec le Portugal.

«C'est toujours ma faute. Le problème, c'est toujours moi»

Pour TalkTV , Cristiano Ronaldo a commencé par regretter le fait d’être la tête de turc des médias et surtout de Manchester United depuis le début de la saison. « C'est toujours ma faute. Le problème, c'est toujours moi, j'ai l'air du bouc-émissaire, ce que je n'aime pas. Si vous faites quelque chose de bien ou de mal, ils trouveront toujours quelque chose à critiquer. Même dans l'équipe nationale, ces trois derniers mois. (...) On aurait dit que j'étais un mauvais garçon, ce qui n'est pas vrai. Les gens doivent écouter de ma bouche les faits. C'est pourquoi je donne cette interview, parce que je pense que c'est le bon moment pour dire ce que j'ai sur le cœur ».

Transferts : Cristiano Ronaldo lâche ses vérités sur son mercato hivernal https://t.co/bY1kkcjIVH pic.twitter.com/6UHS44wjdw — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«Je ne peux pas me permettre de laisser le coach me mettre 3 minutes dans un match»

Concernant sa décision de quitter Old Trafford face à Tottenham en octobre dernier avant même le coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo a donné sa version des faits en expliquant que ce rôle ne lui sied pas. « Est-ce que je regrette d'avoir quitté le stade ? Probablement, ou peut-être pas, je ne sais pas. C'est difficile de vous dire à 100% si je le regrette. Disons que je regrette, mais de la même manière, je me suis senti provoqué par l'entraîneur. Je ne peux pas me permettre de laisser le coach me mettre 3 minutes dans un match, désolé, je ne suis pas ce genre de joueur. Je sais ce que je peux apporter à l'équipe. En pré-saison ? Il y avait moi et huit joueurs mais ils n'ont mentionné que mon nom, tout le monde l'a fait. Mais ils ne parlent que du bouc-émissaire, c'est-à-dire moi, et je le comprends parfaitement. Je me suis excusé auprès de l'entraîneur et pour moi le chapitre était clos ».

«Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre pas de respect pour moi»

Pour ce qui est de sa relation plutôt froide avec son entraîneur Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo a vidé son sac en pointant du doigt les méthodes de management du technicien néerlandais et le manque de respect dont il lui fait part selon lui. « Ten Hag ? Il n’y a pas d’empathie. S'il me respecte ? Je ne le pense pas, je pense qu'il ne me respecte pas comme je le mérite. C'est ce que c'est, c'est probablement pour cela que j'ai quitté le terrain lors du match contre Tottenham. Le fait qu'il ne m'ait pas fait jouer contre City par respect ? Des excuses, je vois ça comme des excuses. Il peut avoir des opinions différentes des miennes et choisir les joueurs qu'il pense être les meilleurs pour l'équipe, je respecte cela. Mais des excuses tout le temps avec des choses qui n'ont pas de sens. Vous ne me mettez pas contre City à cause du respect que vous avez pour ma carrière et vous voulez me mettre 3 minutes contre Tottenham. Cela n'a pas de sens. Je pense qu'il l'a fait exprès. Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre pas de respect pour moi. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation ».

«J’ai été très déçu par la communication de Manchester United»