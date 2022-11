Transferts : Cristiano Ronaldo lâche ses vérités sur son mercato hivernal

Thibault Morlain

Vivant un calvaire à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises en janvier. Un transfert qui semble plus que jamais se préciser suite à ses propos à la presse anglaise. D’ailleurs, à l’occasion de son interview pour Talk TV, Cristiano Ronaldo s’est prononcé sur son avenir et ce qui pourrait arriver en janvier lors du mercato hivernal.

Revenu à Manchester United à l’été 2021, Cristiano Ronaldo est aujourd’hui dans une situation bien délicate chez les Red Devils. Pas dans les plans d’Erik ten Hag, le Portugais n’a pas hésité à régler ses comptes avec l’entraîneur néerlandais, de même qu’avec la direction de Manchester United. Plus que jamais, un transfert en janvier se précise pour Cristiano Ronaldo, qui admet ne pas trop savoir ce qui l’attend…

« Je ne sais pas ce qui arrivera après la Coupe du monde »

Dans la suite de son interview fracassante pour Talk TV , Cristiano Ronaldo s’est donc prononcé sur son avenir et le mercato hivernal qui arrive. Le joueur de Manchester United a alors expliqué : « C’est difficile à dire actuellement car actuellement, je suis concentré sur la Coupe du monde. C’est probablement ma dernière Coupe du monde. Ma 5ème Coupe du monde. Je ne sais pas ce qui arrivera après la Coupe du monde, mais comme je l’ai dit avant et je vais le redire, les fans seront toujours dans mon coeur. Et j’espère qu’ils ont été de mon côté peu importe ce qui arrive. Personne n’est parfait. Je vais toujours faire des erreurs. Mais je ne sais pas, c’est dur de dire ce qui arrivera après la Coupe du monde car je suis concentré sur la sélection portugaise ».

Un départ pour le bien de tout le monde ?