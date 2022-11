Mercato - PSG : Ekitike s'agace, Mbappé et Campos réagissent

Pierrick Levallet

Dans la tourmente depuis son arrivée au PSG cet été, Hugo Ekitike peine à s'imposer dans la capitale. L'attaquant de 20 ans n'arrive pas à convaincre Christophe Galtier de lui donner plus de temps de jeu. Son malaise a d'ailleurs débuté très tôt dans la saison. Le vestiaire est alors rapidement intervenu pour remotiver le joueur prêté par le Stade de Reims.

Prêté avec une option d’achat de 35M€ au PSG cet été, Hugo Ekitike incarnait l’attaquant plein de potentiel désireux de s’imposer en attaque. Mais quelques mois plus tard, le joueur de 20 ans vit une situation loin d'être simple. Le natif de Reims ne serait pas satisfait de sa situation et de son faible temps de jeu au PSG. Il l’a d’ailleurs fait savoir à plusieurs reprises à travers des messages sur les réseaux sociaux. Un malaise interne qui a débuté très rapidement au cours de la saison.

Ekitike agacé après Monaco

Comme le révèle L’Equipe , Hugo Ekitike était particulièrement irrité après la rencontre face à Monaco le 28 août dernier. L’attaquant de 20 ans était le seul des remplaçants à ne pas se rendre sur la pelouse pour l’habituel décrassage des non-entrants. Le joueur prêté par le Stade de Reims n’avait déjà pas compris pourquoi il n’avait pas eu de temps de jeu face au LOSC une semaine plus tôt, alors que le PSG avait une large avance au score.

Marquinhos et Mbappé sont intervenus pour le remotiver

Marquinhos se serait alors manifesté le premier, allant voir Hugo Ekitike pour l’encourager à ne rien lâcher. Kylian Mbappé, qui l’a pris sous son aile à son arrivée, lui aurait lâché un message similaire, visant à remotiver l’attaquant de 20 ans. Luis Campos et Christophe Galtier lui auraient également démontré toute leur confiance après cet épisode. Le conseiller football parisien aurait même affirmé à Hugo Ekitike qu’il ne comptait pas acheter d’autre attaquant. Après Monaco, le jeune joueur aura un peu de temps de jeu contre Toulouse, Nantes et Brest, sans convaincre pour autant. À la trêve, Hugo Ekitike affiche un maigre bilan (12 matchs, 272 minutes disputées, 1 but et 2 passes décisives). Malgré tout, le joueur du PSG ne lâche rien, avec un seul objectif en tête : s’imposer aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.