Mercato - PSG : Messi craque, son clan prépare son départ

Thibault Morlain

Aujourd’hui sous contrat avec le PSG, Lionel Messi pourrait toutefois partir libre en juin prochain. En effet, l’Argentin est dans sa dernière année de contrat et son avenir fait actuellement l’objet de nombreuses rumeurs. Si Luis Campos s’active pour tenter de prolonger le septuple Ballon d’Or, de son côté, Messi pourrait bien pencher pour un départ.

A son retour de la Coupe du monde, Lionel Messi va devoir régler les questions à propos de son avenir. En effet, dans sa dernière année de contrat au PSG, l’Argentin a une décision à prendre. Prolonger ou partir ? Selon les informations du 10sport.com, Luis Campos s’active pour offrir un nouveau contrat à Messi. Mais voilà que La Pulga pourrait en décider autrement.

Messi s’agace

Comme l’explique L’Equipe , Lionel Messi n’aurait pas vraiment apprécié les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé pour savoir qui devait tirer les penaltys. En effet, l’ex-joueur du FC Barcelone n’a jamais été cité comme une réelle option et cela l’aurait passablement agacé. Au point de remettre en question son avenir au PSG…

Ça discute avec l’Inter Miami

Le quotidien sportif précise en effet que Lionel Messi se poserait de plus en plus de questions concernant la suite de son aventure au PSG. Et en coulisses, son père et agent serait même passé à l’action en vue d’un possible départ. Des discussions auraient ainsi été entamées avec l’Inter Miami.