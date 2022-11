Foot - PSG

PSG : Libéré de son calvaire, Ekitike envoie un gros message

Publié le 14 novembre 2022 à 20h15

En grande difficulté depuis son arrivée au PSG cet été, Hugo Ekitike a retrouvé le sourire ce dimanche. Auteur de don premier but sous le maillot parisien face à l'AJ Auxerre (5-0), l'attaquant de 20 ans a été félicité par ses coéquipiers, mais aussi Christophe Galtier. En plein rêve après la rencontre, le joueur a évoqué ses impressions au média du club.

Journée parfaite pour le PSG. Le club parisien l'a emporté facilement face à l'AJ Auxerre ce dimanche au Parc des Princes (5-0) et n'a perdu aucun joueur sur blessure avant la prochaine Coupe du monde, même si Presnel Kimpembe a pris la décision de déclarer forfait pour la compétition afin de préserver son corps.

Premier but pour Ekitike sous le maillot du PSG

Une rencontre qui restera longtemps dans la mémoire d'Hugo Ekitike. Arrivé au PSG cet été en provenance du Stade de Reims, l'attaquant de 20 ans a enfin trouvé le chemin des filets, après avoir longtemps occupé le banc des remplaçants. Interrogé sur ce but, Ekitike n'a pas caché son émotion.

« J’ai rêvé de marquer ici, c’est magnifique »