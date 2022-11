Vente OM, Bentaleb, Icardi... Toutes les infos mercato du 19 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé

Quelques mois après l'annonce de sa prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé ne serait toutefois pas convaincu par son choix, puisqu'il aurait récemment demandé son transfert pour le mois de janvier. Néanmoins, selon les informations d' OK Diario , le Real Madrid a de son côté totalement renoncé à l'idée de recruter Kylian Mbappé à l'avenir.



OM : Longoria se place pour Bentaleb

Cet hiver, l'OM devrait s'activer sur le mercato. Et pour cause, entre le transfert attendu de Gerson, qui prépare son retour à Flamengo, et la grave blessure d'Amine Harit, qui ne devrait plus rejouer de la saison, Pablo Longoria cherchera à renforcer l'effectif d'Igor Tudor. Dans cette optique, selon les informations de Foot Mercato , l'OM s'intéresserait à Nabil Bentaleb, qui pourrait quitter Angers cet hiver.



PSG : Gros coup de tonnerre pour l'avenir d'Icardi

Auteur de débuts plutôt convaincants à Galatasaray, où il est prêté par le PSG, Mauro Icardi pourrait bien rester au sein du club stambouliote qui étudierait l'idée de le conserver. Mais selon les informations de Fanatik , l'attaquant argentin susciterait également l'intérêt de l'Atlético de Madrid et l'Inter Milan. Une bonne nouvelle pour le PSG qui ne compte plus du tout sur Mauro Icardi.



OM : Nouvelle annonce retentissante sur la vente du club