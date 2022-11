Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé

Arthur Montagne

L'été dernier, un an après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger à Paris, jusqu'en 2024, avec à la clé une option pour une saison supplémentaire à la discrétion du joueur. Néanmoins, le Real Madrid semble avoir définitivement renoncé au crack de Bondy.

En 2021, Kylian Mbappé a réclamé son transfert à la direction du PSG afin de rejoindre le Real Madrid. Néanmoins, malgré une offre avoisinant les 200M€, le club parisien a refusé catégoriquement de vendre sa star dont le départ libre un an plus tard ne semblait plus faire aucun doute. Et pourtant, Kylian Mbappé a décidé de prolonger au PSG en mai dernier.

Le Real ne veut plus de Mbappé

Le Real Madrid a pourtant tout tenté pour recruter Kylian Mbappé libre et réaliser l'une des opérations les plus impressionnantes de l'histoire. Par conséquent, la pilule ne passe pas du côté de Florentino Pérez, toujours très vexé d'avoir été recalé par l'international français. A tel point que selon les informations d' OK Diario , le président merengue a décidé de ne plus du tout se concentrer sur l'attaquant du PSG qu'il ne désire plus recruter à l'avenir. Des sources expliquent même que ce dossier « n'existe plus » dans les bureaux de la direction madrilène.

La Coupe du monde n'y changera rien