Transferts - OM : Longoria vise un gros coup à 15M€ en Ligue 1

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit le président de l’OM, Pablo Longoria est omniprésent sur le mercato du club phocéen. Au point où il aurait activé deux pistes en Ligue 1 qui mèneraient à Enzo Le Fée et Ludovic Blas. Pour ce qui est du joueur du FC Nantes, l’OM se mesurerait au LOSC.

Fidèle à ses habitudes, Pablo Longoria pourrait être particulièrement actif lors des sessions hivernale et estivale des transferts à venir. En janvier prochain, alors que d’éventuels départs pourrait avoir lieu au sein de l’effectif d’Igor Tudor dont celui de Gerson pour ne citer que lui, le président de l’OM aurait ajouté quelques noms à sa short-list sur le mercato. À commencer par celui d’Enzo Le Fée.

En plus de Le Fée, Longoria lorgne Blas

Dernièrement, Média Foot affirmait que la section sportive de l’OM avait pris la décision de cocher le nom d’Enzo Le Fée en raison de ses performances remarquées par Pablo Longoria avec le FC Lorient cette saison. Et hormis le milieu de terrain de 22 ans, le président de l’OM se serait également lancé sur les traces d’un autre talent de Ligue 1, mais cette fois-ci du côté du FC Nantes.

L’OM se frotte au LOSC pour un transfert à 15M€ de Blas