Mercato - OM : McCourt sur le départ, nouvelle annonce retentissante sur la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, le feuilleton autour de la vente de l'OM a repris de plus belle suite à l'accord avec le groupe CMA CGM. Dubitatif depuis plusieurs mois, Daniel Riolo a été interpellé par cette annonce et a évoqué un possible départ de Frank McCourt. Autre journaliste impliqué dans ce dossier, Thibaud Vézirian lui a répondu.

Le groupe CMA CGM a signé un accord de sponsoring avec l'OM. Un simple « partenariat stratégique » selon Rodolphe Saadé, PDG de l'entreprise. Mais certains journalistes ont été interpellés et ont remis au centre de l'actualité la question de la vente de l'OM et de l'avenir de Frank McCourt.

Mercato - OM : Nouvelle bombe à 400M€ sur la vente du club https://t.co/ydrYRym0Sd pic.twitter.com/yLjaaQ3gK0 — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Riolo évoque un « premier pas »

Pourtant réticent à évoquer ce sujet, Daniel Riolo a parlé d'un « premier pas » vers une vente de l'OM. Sur le plateau de l' After Foot jeudi, Mohamed Bouhafsi a confirmé le possible départ de Frank McCourt en cas d'offre autour de 350-400M€. Alors qu'il annonce depuis plusieurs années des changements à Marseille, Thibaud Vézirian se frotte les mains.

« Le changement d’ère va arriver »