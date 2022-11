Mercato - OM : Un accord est annoncé, coup de tonnerre pour la vente du club ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier lié à la vente possible de l'OM continue d'alimenter les discussions sur les réseaux sociaux. Les messages évoquant un départ de Frank McCourt se sont amplifiés après l'accord du club marseillais et le groupe CMA CGM. Un « partenariat stratégique » selon le PDG de l'entreprise, qui n'a pas réussi à mettre fin aux rumeurs.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt a souvent pris la parole pour démentir les rumeurs sur son avenir et sur une possible vente du club. Mais il en faudra bien plus pour mettre fin aux bruits de couloir, qui alimentent l'actualité marseillaise depuis plusieurs mois.

L'OM a annoncé un accord avec le groupe CMA CGM

Ces derniers jours, les rumeurs se sont fait plus bruyantes en raison de l'accord entre l'OM et le groupe CMA CGM. Un « partenariat stratégique » selon le PDG de l'entreprise, Rodolphe Saadé. Invité de France Inter ce mardi, le responsable a nié vouloir remplacer Frank McCourt à la tête de la formation marseillaise.

Un impact sur le dossier de la vente du club ?