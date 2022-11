Mercato - OM : Pour oublier Gerson, Longoria met le paquet sur la Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM chercherait un milieu de terrain pour pallier le probable départ de Gerson. Alors qu'il avait longtemps privilégié les pistes étrangères, Pablo Longoria voudrait se concentrer sur le marché français. Trois joueurs, évoluant en Ligue 1, seraient ciblé par le dirigeant espagnol, qui pourrait lancer les grandes manœuvres dès le mois de janvier.

« La meilleure chose qui peut arriver pour tout le monde est le retour de Gerson à Flamengo. La volonté du joueur est que la négociation entre Flamengo et l’OM soit réglée et qu’il ne revienne pas ». La déclaration du père de Gerson ne laisse pas de place au doute. Mis de côté par Igor Tudor depuis le début de la saison, le Brésilien veut tourner la page OM. Le recrutement d'un renfort dans l'entrejeu devrait être une priorité de Pablo Longoria lors du prochain mercato hivernal, surtout maintenant qu'Amine Harit s'est blessé. Et pour densifier le milieu de terrain, le président de l'OM penserait à plusieurs joueurs, évoluant en Ligue 1 cette saison.

L'OM apprécie Enzo le Fée

Il y a quelques jours, Média Foot avait dévoilé l'intérêt de l'OM pour Enzo Le Fée, joueur prometteur du FC Lorient. Un joueur courtisé par plusieurs équipes de Ligue 1 comme l'OGC Nice, mais aussi en Bundesliga selon les informations exclusives du 10Sport.com. Lié aux Merlus jusqu'en 2024, Le Fée n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation et pourrait penser à un transfert en 2023.

Le gros coup Ludovic Blas tenté par Longoria

Toujours selon les informations de Média Foot , l'OM aurait également ciblé Ludovic Blas, proche d'un départ du FC Nantes lors du dernier mercato estival. Un coup osé puisque le milieu de terrain est l'un des cadres des Canaris , qui ne voudront certainement pas le laisser partir en cours de saison. Or le recrutement d'un milieu de terrain est une urgence pour l'OM.

Nabil Bentaleb, le dernier dossier de l'OM