Mercato - OM : La succession de Gerson plombée par Laurent Blanc ?

Alors que Gerson serait en partance pour Flamengo, l'OM voudrait mettre la main sur un milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. La dernière piste en date concernerait Nabil Bentaleb. Le joueur d'Angers aurait tapé dans l'œil de Pablo Longoria, mais aussi d'autres formations européennes. Parmi elles, l'OL de Laurent Blanc.

Gerson n'est plus présent à Marseille. Avec l'accord de l'OM, le milieu de terrain s'est rendu au Brésil afin notamment de négocier son retour à Flamengo. Les négociations se poursuivent et pourraient déboucher sur un accord. L'OM se prépare à perdre Gerson et rechercherait son successeur sur le marché.

Transferts - OM : Longoria vise un gros coup à 15M€ en Ligue 1 https://t.co/0lnX7Wf01z pic.twitter.com/nJHNj1gVNF — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

L'OM suit Nabil Bentaleb

Selon les informations de Foot Mercato , l'OM suivrait la situation de Nabil Bentaleb, milieu central du SCO d'Angers, qui peut aussi monter d'un cran sur le terrain. Lié à son équipe jusqu'en 2025, le joueur de 27 ans aurait de grandes chances de changer d'air cet hiver. Il faut dire que Bentaleb ne manque pas de prétendants.

L'OL et d'autres équipes sur les rangs

A en croire le média, Bentaleb aurait des admirateurs en Ligue 1, au LOSC, à Rennes, mais aussi à l'OL, entraîné par Laurent Blanc. Le Franco-Algérien serait également suivi par des formations de Premier League, mais aussi par deux équipes italiennes, jouant en Ligue des champions. La bataille promet d'être rude dans ce dossier Bentaleb.