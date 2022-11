Mercato - PSG : Rachat, Qatar... Une révolution à 300M€ décidée par QSI ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG appartient intégralement au Qatar, un fonds d’investissement américain souhaiterait racheter un pourcentage du capital du club parisien. Mais en dix ans, la valeur du PSG a explosé, obligeant ce fonds à lâcher un énorme chèque pour espérer convaincre l’état-major qatari.

Le PSG va-t-il connaître une petite révolution dans les prochains mois ? Ce scénario n’est pas à exclure selon les informations de L’Équipe , qui révèle ce samedi qu’un fonds d’investissement américain est intéressé par le rachat d'un pourcentage du capital du Paris-Saint-Germain, entre 10 et 15 %.

Mercato : PSG, rachat... Le Qatar approché, une révolution validée par QSI ? https://t.co/optlekc01w pic.twitter.com/0lGEYa4GmP — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

Un fonds d’investissement intéressé par le PSG

Dans l’entourage de QSI, on confirme cet intérêt comme l’explique le quotidien sportif. Le Qatar détient le PSG depuis plus de dix ans, après avoir racheté 70% du capital le 30 juin 2011 avant de mettre la main sur les 30% restants quelques mois plus tard. Depuis, la valeur du PSG a explosé, et le club est aujourd’hui valorisé à près de 3 milliards d’euros selon Forbes .

300M€ pour 10% du capital ?