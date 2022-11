Mercato : PSG, rachat... Le Qatar approché, une révolution validée par QSI ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar en 2011, le club de la capitale est passé dans une autre dimension. Un changement majeur, mais cela pourrait de nouveau bouger en interne dans les prochains mois. Un fonds d'investissement américain se serait en effet positionné afin de racheter un pourcentage du capital du PSG.

En une décennie, le PSG a changé de dimension grâce à l’arrivée du Qatar. Le club parisien apparaît aujourd’hui comme l’une des plus puissants au monde suite à l’arrivée de certains des plus grands joueurs, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Kylian Mbappé. « Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d'avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent. Mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît , déclarait en septembre dernier l’émir Tamim ben Hamad Al Thani dans un entretien accordé au Point . C'est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Le sport est un élément clé de notre ADN. » Le Qatar semble donc pleinement satisfait de son passage à Paris, mais cela pourrait prochainement bouger en interne.

Un fonds d'investissement américain intéressé par le PSG

En effet, L’Équipe révèle ce samedi qu’un fonds d'investissement américain s'est positionné depuis quelques semaines pour racheter un pourcentage du capital du PSG. Le quotidien sportif précise que ce fonds voudrait mettre la main sur 10 à 15 % du capital.

🔴🔵 Alors que son départ de Manchester United semble inéluctable, Cristiano Ronaldo est ouvert à un transfert au #PSG après ses éloges à l’égard de Lionel Messi🇵🇹 Un appel du pied auquel doit répondre le Qatar ? Analyse et votre avis sur @le10Sport ⬇️https://t.co/myHC9bxS3u — Bernard Colas (@BernardCls) November 19, 2022

L’entourage de QSI confirme