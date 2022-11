Mercato : Une vente du PSG par le Qatar ? Le ton est donné

Thomas Bourseau

Le PSG est devenu une surpuissance économique et sportive du football mondial. Au point où le président Nasser Al-Khelaïfi estimait plus tôt dans l’année que la valeur du PSG dépassait le stade des milliards d’euros. Pour autant, QSI ne voudrait rien céder malgré des investisseurs américains intéressés.

Présents depuis l’été 2011, les propriétaires qataris du PSG pourraient céder une partie du capital du Paris Saint-Germain. La cause ? Un fonds d’investissement américain serait intéressé par une telle opération. C’est en effet l’information que L’Équipe a communiqué ce samedi. Si cette opération avait bel et bien lieu, le fonds d’investissement en question prendrait un pourcentage à hauteur de 10 à 15%.

Un fonds d’investissement américain intéressé pour des parts minimes du PSG

Pour autant, L’Équipe a affirmé malgré une confirmation du PSG d’un intérêt pour un rachat partiel du club qu’il n’y avait aucune discussion à ce sujet chez les hautes instances du Paris Saint-Germain. Ce sources proches de l’actionnaire du PSG, la tendance ne serait pas à un désengagement de QSI au PSG malgré l’ouverture de la Coupe du monde au Qatar ce dimanche 20 novembre.

QSI ne veut rien céder au PSG