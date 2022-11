Mercato - PSG : Le successeur d’Haaland envoie un message clair à Campos

Afin d’épauler Kylian Mbappé, un peu esseulé à la pointe de l’attaque du PSG, Luis Campos s’intéresserait à Youssoufa Moukoko. Le joueur de 17 ans sera en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund et sa situation est encore floue. Interrogé en conférence de presse sur son avenir, l’international allemand a simplement assuré qu’il se sentait bien au BvB.

Le PSG cherche toujours un attaquant pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier. Entre les déclarations du coach parisien et les signes d’agacement de Kylian Mbappé, Luis Campos sait parfaitement qu’il doit faire venir un nouveau buteur. Plusieurs pistes sont explorées, dont celle menant à Youssoufa Moukoko, le tout jeune attaquant du Borussia Dortmund (17 ans).

Titulaire à la tête de l’attaque du club de la Ruhr, Youssoufa Moukoko confirme son énorme talent. A tel point qu’il a tapé dans l’œil des dirigeants du PSG. En fin de contrat en juin prochain, Moukoko va devoir trancher pour son avenir.

Youssufa Moukoko on contract expiring in June: “I will make my decision at the right moment. I feel so happy at BVB and I know Edin Terzić trusts me”. 🚨🟡⚫️ #BVB“You’ll find out if I decide to stay at BVB or not”, Moukoko added. pic.twitter.com/0fDJJPuOkJ