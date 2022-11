Mercato - PSG : Mbappé humilie le Real Madrid, les dessous de son choix dévoilés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cette année encore, le Real Madrid n'a pas réussi à s'attacher les services de Kylian Mbappé. Un nouvel échec pour le club espagnol, qui suit le joueur français depuis plusieurs années et qui avait déjà tenté de le recruter avant qu'il ne passe professionnel à l'AS Monaco en 2016. Présent sur le Rocher au moment de la signature, Claude Makélélé est revenu sur cette décision.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, c'est une longue histoire. « Le Real me veut depuis mes 14 ans » avait admis le joueur en 2017. Mais malgré l'intérêt réciproque, le mariage n'a jamais été célébré. Encore courtisé par Florentino Perez cette année, Mbappé a finalement fait le choix de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Une décision similaire à celle qu'il avait prise en 2016, au moment de passer professionnel.

« Il n'avait pas peur de dire les choses qu'il voulait »

Courtisé par les plus grandes équipes dès son plus jeune âge, Mbappé avait démarré à l'AS Monaco. Un choix sur lequel est revenu Claude Makélélé, ancien directeur technique de la formation. « J'étais le directeur technique de Monaco quand il était à l'académie. C'était une époque où la famille insistait pour que le garçon s'entraîne avec l'équipe première. Mais il avait aussi de la personnalité. Il n'avait pas peur de dire les choses qu'il voulai t » a déclaré l'ancien international français à As.

Makélélé dévoile son rôle crucial

Le milieu de terrain a reconnu qu'il avait longuement discuté avec les parents de Mbappé, mais aussi avec son président, qui avait pensé à se séparer de lui. « Le président m'a dit qu'il ne voulait pas le prolonge à cause de ce problème et je lui ai dit que j'en parlerais à ses parents. Et je leur ai passé un message : « Pour moi, Kylian doit jouer son premier match en professionnel ici. Il a passé de nombreuses années à l'académie des jeunes et il doit servir d'exemple aux autres ». Ce message devait être envoyé au club » a-t-il confié ce samedi.

