Mercato - OM : Proche d'un transfert, il envoie un message fort à Tudor

Arnaud De Kanel

Tout proche de quitter l'OM cet été malgré le départ de Steve Mandanda, Simon Ngapandouetnbu semble désormais disposer à s'imposer à Marseille. Le jeune gardien nourrit de grandes ambitions, lui qui participera au Mondial avec le Cameroun à seulement 19 ans. Comme son illustre ainé, il compte se faire un nom à l'OM.

Durant le mercato estival, Pablo Longoria décidait de recruter Ruben Blanco afin de pallier au départ de Steve Mandanda. Un transfert qui avait contraint le jeune Simon Ngapandouetnbu à remettre son avenir en question. Mais alors qu'il avait été proche de rejoindre Valenciennes en prêt, il estime que son avenir est à l'OM.

«J'ai vraiment envie de jouer»

Simon Ngapandouetnbu a envoyé un message à Igor Tudor dans une interview accordée au Phocéen . Le Camerounais veut jouer avec l'OM. « J'ai vraiment envie de jouer, même si c'est avec la réserve de l'OM, ça ne me pose pas de problème » explique-t-il.

«Je me sens super bien à l'OM»