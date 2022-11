Mercato - OM : Un transfert de dernière minute a capoté cet été

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, Steve Mandanda demandait à sa direction de le laisser filer libre du côté du Stade Rennais. Et alors que cela aurait pu profiter au jeune Simon Ngapandouetnbu, l'OM recrutait Ruben Blanco. Ainsi, cela semblait bouché pour le portier camerounais et il devait partir en prêt. Mais une blessure est venue casser le deal.

A tout juste 19 ans, Simon Ngapandouetnbu n'a pas encore eu sa chance à l'OM mais il participera bien au Mondial avec le Cameroun. D'ailleurs, il ne sera pas titulaire, comme à Marseille. C'est la raison pour laquelle il avait planifié son départ l'été dernier. Simon Ngapandouetnbu voulait jouer et s'apprêtait à quitter l'OM avant qu'il se blesse.

Transferts - OM : Longoria vise un gros coup à 15M€ en Ligue 1 https://t.co/0lnX7Wf01z pic.twitter.com/nJHNj1gVNF — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

«J'ai dû me faire opérer et le prêt ne s'est pas fait»

Dans un entretien accordé au Phocéen , le portier de l'OM a avoué avoir été proche de rejoindre Valenciennes. « Si je devais signer à Valenciennes ? C'est vrai, mais je me suis blessé en préparant l'Euro U19 avec l'équipe de France. J'ai dû me faire opérer et le prêt ne s'est pas fait » admet Ngapandouetnbu .

«J'avais vraiment envie de jouer»