Mercato - OM : La nouvelle punchline de Rami sur Eyraud

Très bon avec l’OM pour sa première saison, Adil Rami aura vite vu l’euphorie retomber. Moins performant, le champion du monde a fini par se faire licencier par le club olympien suite à sa participation à l’émission « Fort Boyard » alors qu’il devait être blessé. Le défenseur de l’ESTAC est revenu sur ce moment, tout en adressant un nouveau message à Jacques-Henri Eyraud.

Arrivé à l’OM en 2017 en provenance de Séville, Adil Rami se sera très vite imposé dans le onze de Rudi Garcia. Cette année-là, l’international français a largement contribué au beau parcours de l’OM jusqu’à la finale de Ligue Europa. Champion du monde dans la foulée, Adil Rami a ensuite connu une descente aux enfers.

Adil Rami licencié par l’OM

Moins bon sur le terrain, le défenseur de l’OM a été pris pour cible par Jacques-Henri Eyraud, président à l’époque, pour un motif assez étonnant. Le club olympien a reproché à Rami d’avoir participé à l’émission « Fort Boyard » alors qu’il avait prétexté une blessure. Derrière, Adil Rami a perdu le procès face à l’OM en première instance et n’a récupéré qu’une petite partie de 4M€ qu’il réclamait.

«Je n’associerai jamais Jacques-Henri Eyraud à l’OM»