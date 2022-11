Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La grave blessure d'Amine Harit, survenue quelques jours seulement avant la début de la Coupe du monde a brisé le cœur du vestiaire marseillais. Sûrement absent jusqu'à la fin de la saison, l'international marocain pourrait être remplacé par Dimitri Payet. C'est évidemment le souhait de l'international français. Mais son président à l'OM, Pablo Longoria, aurait d'autres plans.

La blessure d'Amine Harit face à l'AS Monaco dimanche dernier a été vécue comme un déchirement à l'OM. Quelques jours auparavant, l'international marocain se faisait une joie de participer à la prochaine Coupe du monde. Ses rêves ont été brisés suite à un contact avec Axel Disasi. Selon les informations de La Provence, Harit ne devrait plus porter le maillot de l'OM cette saison. Une terrible nouvelle pour le club et notamment Igor Tudor, qui va devoir pallier cette absence.

Payet prêt à remplacer Harit au pied levé

La solution pourrait venir de Dimitri Payet. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l'international français a réalisé une rentrée remarquée dimanche dernier comme l'ASM et candidate pour une place de titulaire. Comme l'avait annoncé le vétéran à Prime Vidéo, il doit garder une attitude exemplaire pour faite changer d'avis son entraîneur, Igor Tudor.

« Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer »

« C'est nouveau pour moi. Oui ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça passe pas". Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur. Un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou. C'est plus envers moi même. Il faut que je fasse plus » avait-il déclaré.

Longoria douche les espoirs de Payet