OM : Après sa blessure, Amine Harit sort enfin du silence

Touché aux ligaments croisés du genou dimanche soir après un contact avec Axel Disasi lors du match opposant l’ASM à l’OM (2-3), Amine Harit a été opéré avec succès. De par le timing de cette opération, il va manquer le Mondial avec la sélection marocaine. L’occasion pour le milieu offensif de l’OM de vider son sac.

Dimanche soir, alors qu’il disputait son dernier match avec l’OM avant de s’envoler au Qatar pour vivre une deuxième Coupe du monde après son baptême du feu en Russie avec le Maroc en 2018. Cependant, à la suite d’un impact avec Axel Disasi, défenseur de l’AS Monaco, Amine Harit a dû quitter les siens à l’heure de jeu d’un match finalement remporté par l’OM au finish (3-2). Maigre consolation pour Amine Harit qui, touché aux ligaments croisés du genou, n’a pas eu d’autre choix que de passer sur la table d’opération et donc de faire une croix sur le Mondial (20 novembre - 18 décembre)

J’ai attendu un peu avant de prendre la parole car j’avais besoin de temps pour moi, avec mes proches. Comme vous pouvez l'imaginer, au delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre. pic.twitter.com/czX4S0PonP — Amine Harit (@Amine_000) November 17, 2022

«Difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre»

Opéré avec succès, Amine Harit est passé par son compte Twitter afin de faire passer divers messages sur son état et sa situation. « J’ai attendu un peu avant de prendre la parole car j’avais besoin de temps pour moi, avec mes proches. Comme vous pouvez l'imaginer, au delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre ».

«Je souhaite aux Lions du Maroc le plus beau des parcours»

Privé de Coupe du monde, Harit sait que c’est un coup du destin et a fait passer un message à la sélection marocaine pour les grandes échéances auxquelles elle va prendre part au Qatar face à la Croatie, la Belgique et le Canada. « Mais comme je l'ai dit en conférence de presse peu de temps avant le match, pour nous qui sommes croyants c'est le Destin, et je l'accepte. Je souhaite aux Lions du Maroc le plus beau des parcours dans la compétition, et je sais que mes frères nous feront honneur ».

«Je n'en veux pas un instant à Axel Disasi»

Par la suite, Amine Harit est monté au créneau pour Axel Disasi qui a reçu un torrent de haine sur les réseaux sociaux étant la cause de la blessure du milieu offensif de l’OM et du Maroc. « Ensuite, je veux le dire ici comme je lui ai déjà dit en privé : je n'en veux pas un instant à Axel (ndlr Disasi). C'est une action de jeu banale où on joue le ballon tous les deux, il n'y a rien d'intentionnel. Ce qu'il a subi sur les réseaux est inacceptable et j'en suis désolé. Soyons de meilleurs humains Enfin, je voulais aussi attendre sereinement d’avoir eu mon opération. Merci au Dr. Sonnery-Cottet et à ses équipes pour leur attention ».

«C'est la plus grosse blessure que je n'ai jamais eu, le parcours sera sûrement long et pénible»