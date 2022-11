Mercato - OM : Après les révélations de Bakambu, Riolo fracasse Longoria

Arthur Montagne

Ces derniers jours, Cédric Bakambu a lâché de grosses révélations sur les méthodes de Pablo Longoria qui l’avait clairement poussé au départ. Des révélations qui ne surprennent pas Daniel Riolo, qui en a rajouté une couche sur le président de l’OM.

Le 15 septembre dernier, Cédric Bakambu quittait l'OM afin de s'engager avec l'Olympiakos. Mais ces derniers jours, il révélait qu'il souhaitait rester à Marseille avant d'être poussé au départ par Pablo Longoria. « J’ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi. Sauf qu’il ne l’entendait pas de la sorte. Et comme les offres sont tombées… Ça parlait de 6-7M€. Lui, il s’est dit : "il ne veut pas partir, on va lui lettre la pression." Donc ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. Pour te dire la vérité, à l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit, alors que je suis attaquant ! », expliquait l'international congolais. Et visiblement, ces révélations n'étonnent pas Daniel Riolo.

«Ça explique les mœurs du foot»

« Ça explique les mœurs du foot : souvent on pointe du doigt ces joueurs qui n'honorent pas le maillot...etc. Mais là on a la version du joueur. Bakambu n'en veut pas à Longoria, c'est le business, sauf que cette fois c'est un business raté. Ce qui va commencer à poser problème pour Longoria c'est de ne pas faire rentrer l'argent dans le club et c'est d'en dépenser. Bakambu aurait dû rapporter de l'argent et il n'a rien rapporté », lance-t-il au micro de l' After Foot .

«Ses méthodes peuvent être préjudiciables pour le club»