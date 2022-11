Mercato - ASSE : Enorme coup de froid pour cette opération de Perrin

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin va devoir fournir un gros travail, dans les prochaines semaines, pour remettre d'aplomb sa formation, lanterne rouge de Ligue 2. Le redressement passera certainement par un recrutement réussi. Ces dernières semaines, il a été question d'une possible arrivée d'un milieu de terrain, Mattéo Ahlinvi. Mais ce samedi, la vérité a éclaté dans ce dossier.

« Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement. On a vu samedi que sans Jean-Philippe (Krasso), c’était plus difficile ». Questionné dernièrement sur le mercato de l'ASSE, Loïc Perrin avait annoncé la couleur pour cet hiver; Les priorités sont multiples.

Transferts : L'ASSE rate son mercato, une incroyable accusation à 3,5M€ est lancée https://t.co/Vjpabt3jF2 pic.twitter.com/yAK5gLRh7C — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Le mercato d'hiver sera chaud à l'ASSE

L'ASSE pourrait mettre la main sur un gardien de but pour remplacer Etienne Green, décevant depuis le début de la saison. Des renforts défensifs, mais aussi un attaquant pourraient être recherchés lors du prochain mercato hivernal pour éviter une nouvelle descente, qui pourrait s'apparenter à une catastrophe.

Mattéo Ahlinvi ne serait pas une piste de l'ASSE

Dernièrement, il a aussi été question d'une arrivée au milieu de terrain. Le nom de Mattéo Ahlinvi était cité dans le viseur de l'ASSE. Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le joueur de Dijon ne serait pas une piste chaude de l'équipe stéphanoise, qui a d'autres priorités.