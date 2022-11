Mercato : C’est imminent pour Zidane, une grande réponse va tomber

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme le successeur annoncé de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Zinédine Zidane va être fixé dans les prochaines semaines. En cas de mauvais résultat au Qatar, le champion du monde 2018 pourrait laisser sa place à son ancien coéquipier. Dans le cas contraire, le suspense restera entier.

Comme annoncé par le10Sport.com, Zinédine Zidane était bien la priorité du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG cet été. Malgré les nombreuses tentatives de l'état, le champion du monde 1998 a préféré refuser. La raison ? Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zidane attend l'équipe de France et n'a pas voulu prendre de risques à l'approche de la Coupe du monde. « J’ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France » a vait-il déclaré lors d'un entretien à L'Equipe en juin dernier.

La Coupe du monde va décider de l'avenir de Deschamps

Mais la balle n'est pas dans son camp. Dans ce dossier, la FFF aura le fin mot de l'histoire, mais même elle ne sait pas ce qu'il se passera après la prochaine Coupe du monde au Qatar. « Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il n'est pas en demi-finales, c'est moi qui ai la main » avait déclaré Noël Le Graët au sujet de l'avenir de Didier Deschamps. En fin de contrat après le Mondial, le champion du monde 1998 joue son avenir durant ce mois de novembre, ce qui n'a pas l'air de le préoccuper.

« Si j'ai à changer (après les Bleus), ce sera très bien »

« Quels que soient les moments que je traverse, ma vie m'offre une liberté totale où je ne me soucie pas des lendemains. Qu'il y ait un contrat ou non, l'examen est toujours le même : la compétition. Je ne m'inquiète pas, si j'ai à changer (après les Bleus), ce sera très bien » a confié Didier Deschamps dans un entretien accordé au Figaro ce samedi.

Zidane, le candidat naturel en cas de départ de Deschamps