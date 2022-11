Equipe de France : Le Graët lâche une grosse annonce sur Zinedine Zidane

Thibault Morlain

Si Didier Deschamps est l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, ce poste serait vivement convoité par Zinedine Zidane. Sans fonction depuis son départ du Real Madrid, Zizou souhaite prendre les commandes des Bleus. Et à ce propos, Noël Le Graët, président de la FFF, a fait une grande annonce ce mercredi.

Cela fait maintenant 10 ans que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. La question est aujourd’hui de savoir si la Coupe du monde sera son dernier tournoi avec les Bleus. En fin de contrat, l’avenir de Deschamps fait énormément parler, d’autant plus qu’un homme scrute avec attention le banc de l’équipe de France : Zinedine Zidane.

Équipe de France : Deschamps chambre un joueur qu’il n’a pas convoqué au Qatar https://t.co/tN2xtPqyLs pic.twitter.com/F6CXBr8ZMg — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Zidane pour remplacer Deschamps

Cela fait maintenant plus d’un an que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid et n’a plus aucune fonction. Mais voilà que le retour de Zizou serait imminent. S’il a été annoncé au PSG, à Manchester United ou encore à la Juventus, le Français n’aurait lui qu’un seul objectif : devenir le prochain sélectionneur des Bleus.

« Je l'ai simplement vu l'autre soir au Ballon d’Or »