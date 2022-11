Mercato : Gerson va quitter l'OM, son contrat est révélé

Pierrick Levallet

Non satisfait de sa situation à l'OM sous Igor Tudor, Gerson devrait claquer la porte dès cet hiver. Le milieu de terrain de 25 ans est annoncé sur le départ ces derniers jours et un retour à Flamengo est de plus en plus envisagé. D'ailleurs, le Brésilien aurait déjà trouvé un accord avec son potentiel nouveau club concernant son contrat.

Pourtant important aux yeux de Jorge Sampaoli la saison dernière, Gerson a vu sa situation radicalement changer à l’OM. Avec l’arrivée d’Igor Tudor, le Brésilien a perdu son statut de titulaire et il ne bénéficie pas vraiment d’un énorme temps de jeu. N’étant pas satisfait de sa situation, Gerson pourrait faire ses valises dès cet hiver. D’ailleurs, il aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec son prochain club.

Accord entre Flamengo et Gerson

D’après les informations du journaliste brésilien Julio Miguel Neto, Gerson et Flamengo se seraient mis d’accord sur les modalités du contrat qui attendrait le milieu de terrain. Le joueur de 25 ans devrait s’engager pour les cinq prochaines années et percevoir un salaire d’environ 180 000€ par mois (soit un peu plus de 2,1M€ par an). Gerson deviendrait ainsi l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif de Flamengo.

Longoria s’active pour la succession de Gerson