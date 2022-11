Mercato - OM : Longoria prépare un transfert inattendu

Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain pour pallier le départ de Gerson, l’OM se penche sur un profil de Ligue 1 : Nabil Bentaleb. L’international algérien, qui évolue à Angers, figure également sur les tablettes de l’OL, Rennes et du LOSC, avec un transfert qui pourrait atteindre les 10M€.

C’est un fait, l’OM ne manque pas d’éléments au milieu de terrain cette saison avec les présences de Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier, Pape Gueye ou encore Gerson. Ce dernier est en instance de départ pour Flamengo, et Pablo Longoria envisage quand même de tenter un coup pour le remplacer durant le mercato de janvier.

L’OM courtise Bentaled

Comme l’a annoncé Foot Mercato samedi, l’OM en pince pour Nabil Bentaleb (27 ans), le milieu de terrain algérien (36 sélections) du SCO Angers dont le contrat court jusqu’en 2025. Selon FM , un transfert compris entre 7 et 10M€ pourrait permettre de boucler l’opération, mais l’OM n’est pas seul sur le coup…

Mercato - OM : Proche d'un transfert, il envoie un message fort à Tudor https://t.co/Babhh4k47T pic.twitter.com/23nab2LcdN — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

Lourde concurrence sur le dossier

En effet, l’OL ainsi que Rennes, le LOSC et plusieurs écuries de Premier League et de Serie A en pincent également pour Nabil Bentaleb et pourraient donc faire de l’ombre à Pablo Longoria sur ce dossier. Le président de l’OM est donc prévenu.