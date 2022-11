Mercato - OM : Longoria a un gros coup à jouer en Ligue 1

Thibault Morlain

Avec la blessure d’Amine Harit, absent pour de longs mois, et le transfert annoncé de Gerson, l’OM devrait s’activer sur le mercato hivernal en janvier. Ainsi, Pablo Longoria aimerait notamment recruter un milieu de terrain offensif et dernièrement, le nom d’Enzo Le Fée est notamment apparu. Et pour le joueur de Lorient, l’OM pourrait bien avoir une ouverture. Explications.

A quoi faut-il s’attendre pour le marché des transferts de janvier à l’OM ? Pablo Longoria aurait visiblement déjà identifié ses priorités et l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain en ferait partie. Et c’est à Lorient que Longoria pourrait trouver son bonheur. En effet, Enzo Le Fée intéresserait l’OM, alors que l’OGC Nice pense aussi au joueur de Lorient comme le10sport.com vous l’a révélé.

« J’attends toujours la proposition »

Auteur d’une excellente saison avec Lorient, Enzo Le Fée tape ainsi dans l’oeil de grands clubs. A 22 ans, le milieu de terrain est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024 avec les Merlus et une prolongation semble encore loin. En effet, récemment, pour Le Parisien , Le Fée expliquait : « On me pose souvent la question et je vois beaucoup de supporters dire que je ne veux pas prolonger, mais pour être honnête, j’attends toujours la proposition ».

« Elle n’est pas là »