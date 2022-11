PSG : Révélations chocs sur Al-Khelaïfi, son entourage crie au scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Proche de Nasser Al-Khelaïfi durant des années, Hicham Karmoussi a confirmé avoir caché des documents compromettants, relatifs à l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar, sur ordre de son patron. Un témoignage accablant, qui touche le président du PSG. Son entourage a pris la parole pour dénoncer les propos de l'ancien intendant.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est dans de beaux draps. Le dirigeant qatari est cité dans une vaste enquête, impliquant également le Qatar. Hicham Karmoussi est l'homme par qui le scandale est arrivé. Proche de Nasser Al-Khelaïfi pendant plus de vingt ans, l'ancien majordome s'est livré aux enquêteurs et a livré un témoignage accablant au micro de Médiapart.

Mercato - PSG : Le Qatar fixe son prix pour le transfert de Mbappé https://t.co/MXaBG0lQfn pic.twitter.com/wlg3VETFai — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Des révélations explosives sur le président du PSG

Selon lui, l'actuel président du PSG lui aurait demandé de cacher des documents compromettants à la police, notamment en 2017. Hicham Karmoussi aurait alors livré ces documents à Tayeb Benabderrahmane, un lobbyiste proche du Qatar et qui accuse l'émir de détention arbitraire. Médiapart et Libération en disent plus sur ces fichiers.

La Coupe du monde au Qatar ciblée par certains documents ?

Selon les médias, il serait question d'échanges avec des membres de la FIFA, notamment sur l'attribution de la Coupe du monde au Qatar. « Le plus important, [c'est] le rapport Garcia. [...] Le dossier doit être clos » peut-on lire sur l'un des messages. Le rapport Garcia étant le résultat d'une enquête sur des allégations de corruption dans le football.

L'énorme mise au point du clan Al-Khelaïfi