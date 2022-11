Mercato - PSG : Motta, Al-Khelaïfi... Les incroyables coulisses de l'arrivée de Galtier

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino n’aura duré que 18 mois sur le banc du PSG avant d’être remercié et remplacé par Christophe Galtier en juillet dernier. Priorité de Luis Campos, Galtier n’avait pas les grâces du président Nasser Al-Khelaïfi qui aurait même donné pour mission au conseiller football du PSG de démarcher Thiago Motta.

Bien qu’il restait une saison complète sur son contrat au PSG, Mauricio Pochettino était remercié au terme du dernier exercice. Pour le remplacer, le nouveau conseiller football Luis Campos a fait de Christophe Galtier le successeur de Pochettino. Pour autant, à en croire les informations divulguées par L’Équipe ce jeudi, Galtier ne fut pas le premier choix de Nasser Al-Khelaïfi pour prendre les rênes de l’effectif du PSG.

Al-Khelaïfi voulait Motta, Campos a discuté avec l’ancien du PSG, mais…

En effet, selon les sources de L’Équipe , le président Nasser Al-Khelaïfi aurait souhaité voir un ancien joueur du projet QSI faire son grand retour au PSG pour s’y asseoir sur le banc de touche : Thiago Motta. Al-Khelaïfi aurait même demandé à son conseiller football Luis Campos de joindre Motta, qui était en poste à La Spezia, pour lui offrir le poste d’entraîneur. Campos n’a pas discuté cette consigne et se serait bel et bien entretenu avec Thiago Motta à la demande du président Nasser Al-Khelaïfi, en jouant cependant carte sur table.

Al-Khelaïfi n’a validé la venue de Galtier qu’après avoir été rassuré par Rivère