Transferts - PSG : Un démenti tombe pour le mercato, le Qatar gagne du temps

Le PSG a reçu un coup de chaud dans le feuilleton Endrick ce jeudi avec une supposée déclaration de son père Douglas à UOL Esporte par le biais de laquelle il expliquait avoir programmé un voyage à Madrid pour un éventuel transfert au Real Madrid avant de démentir. Le combat serait toujours d’actualité avec Chelsea notamment.

« J’apprends l’anglais. Mais je ne vais pas répondre à la question sur mon prochain club. Bien sûr, j’aimerais jouer la Champions League dans 2, 3 ou 4 ans. Je suis ouvert à tous les clubs, attendant la meilleure offre pour moi et ma famille ». La meilleure pourrait-elle être celle du Real Madrid ? D’après SPORT et certains médias espagnols, le PSG aurait déjà tenté sa chance auprès de Palmeiras avec une proposition de transfert de 20M€, qui aurait été immédiatement rejetée par le comité de direction du club brésilien.

«Nous irons à Madrid à la fin de ce mois»

Et qu’en est-il du Real Madrid ? D’après The Evening Standard , Chelsea serait prêt à mettre des bâtons dans les roues du PSG et surtout du Real Madrid, qui serait le grand favori à la signature d’Endrick à l’instant T. Au point où son père Douglas aurait supposément fait savoir à UOL Esporte qu’il se rendrait dans la capitale espagnole avant la fin novembre pour poser les bases d’une éventuelle venue au Real Madrid pour son fils de 16 ans à l’été 2024. « Nous irons à Madrid à la fin de ce mois ».

Transferts - PSG : L’énorme démenti du clan Endrick pour son mercato https://t.co/6LIvmmGbUw pic.twitter.com/RkeKAjdBou — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«Je n'ai jamais parlé d'un quelconque voyage à Madrid»

Cependant, la vérité serait tout autre. Témoignant de la circulation de cette info, Douglas est monté au créneau. Par le biais du journaliste Fabrizio Romano, le père d’Endrick a remis les choses au clair dans cette opération. « Je n'ai donné aucune interview, et je n'ai jamais parlé d'un quelconque voyage à Madrid dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de voyage prévu en l'état actuel des choses ».

La guerre fait toujours rage entre Chelsea, le Real Madrid et le PSG pour Endrick

En outre, Fabrizio Romano a affirmé qu’un combat à trois parties se déroulerait en coulisse pour le transfert d’Endrick. Le Real Madrid, le PSG et Chelsea se disputeraient les services de l’attaquant de Palmeiras. La suite reste un mystère à l’instant T.