PSG : Après son départ, Pochettino lâche un énorme message à Neymar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Resté une année et demie à la tête du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas rempli les objectifs qui lui avaient été fixés, l’amenant à quitter son poste en fin de saison dernière. L’Argentin garde tout de même de bons souvenirs dans la capitale, et notamment sa rencontre avec Neymar, un joueur qui l’a impressionné.

Nommé à la tête du PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’est jamais parvenu à faire l’unanimité dans la capitale. Pour autant, l’Argentin garde de bons souvenirs de son second passage au PSG, cette fois-ci en tant qu’entraîneur. Interrogé par The Athletic , Pochettino ne tarit pas d’éloges à l'égard de Neymar.

« On peut dire que Neymar est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football »

« La façon dont il ne ressent pas la pression, c'est un joueur incroyable. Très charismatique, avec une énergie incroyable. On peut dire que Neymar est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Peut-être qu'il n'a pas réalisé tout ce que Messi a fait, ou Cristiano (Ronaldo). Mais la qualité est au même niveau », confie Pochettino.

PSG : Neymar l’a annoncé, il compte réaliser le rêve de sa vie https://t.co/srdF67NaGb pic.twitter.com/yFVtaqUHlT — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

« La Coupe du monde est mon plus grand rêve »