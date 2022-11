PSG : L'énorme sortie de Pochettino qui compare Messi et Neymar

Arthur Montagne

Bien qu'il ait quitté le PSG en juin dernier, Mauricio Pochettino aura eu sous ses ordres Lionel Messi et Neymar durant une saison. L'occasion pour le technicien argentin de comparer les deux stars. Et il est très précis dans sa description.

Nommé sur le banc du PSG en janvier 2021 afin de prendre la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a rapidement eu Neymar sous ses ordres, avec que Lionel Messi ne débarque six mois plus tard. L'ancien manager de Tottenham a ainsi pu observer de près les deux stars et est donc invité à les comparer dans une interview accordée à El Pais .

«Messi se sent honteux s'il perd une balle»

« Messi ressent la responsabilité de donner une continuité au jeu. Chaque fois qu'il descend, il est très ordonné. Il se sent honteux s'il perd une balle. Au milieu de terrain, il utilise toutes les capacités qu'il a dans le dernier tiers pour voir l'espace, donner une aide ou définir, être responsable et donner de la continuité. Vous ne le verrez jamais dribbler ou faire une talonnade. Il utilisera la surface de ses pieds avec la plus grande confiance pour que le jeu puisse évoluer », assure d'abord Mauricio Pochettino au sujet de Lionel Messi avant d'expliquer que Neymar a une vision du football bien différente.

«Neymar est irresponsable par nature»